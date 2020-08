Coronavirus nel Lazio, 146 nuovi casi positivi, il 57% sono casi di rientro (Di lunedì 24 agosto 2020) Un decesso. Aperto un nuovo drive-in al Centro agro-alimentare Guidonia e potenziata la postazione al porto di Civitavecchia Leggi su repubblica

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 2… - cronaca_news : Coronavirus nel Lazio, 146 nuovi casi positivi, il 57% sono casi di rientro - xdosonx : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, focolaio in un resort per nudisti francese: 100 casi. L'India supera tre milioni di contagi la Repubblica Coronavirus: Sicilia ultima per i tamponi, sotto osservazione la terapia intensiva

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente. Ha il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti (10 ieri, due in pi ...

Coronavirus, Musumeci: "A Lampedusa altri 58 migranti positivi, Roma vuole un lager"

"C'è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa". Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumec ...

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente. Ha il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti (10 ieri, due in pi ..."C'è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa". Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumec ...