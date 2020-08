Coronavirus, negli Usa via libera alla cura con il plasma. Polemiche su Trump: accelera sulle cure per recuperare consensi. In Cina vaccinati i primi medici e funzionari (Di lunedì 24 agosto 2020) Usa EPA/YURI GRIPAS Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, Anthony FauciCon quello che ha definito un «annuncio storico», Donald Trump ha comunicato che la Food and drug administration, l’agenzia sulla sicurezza dei farmaci e dei prodotti alimentari, ha autorizzato l’uso in emergenza del plasma dai pazienti guariti dal Coronavirus per curare la Covid-19. Trump ha esaltato la terapia che «un incredibile tasso di successo», lanciando un appello alle persone guarite perché donino il proprio sangue. L’annuncio arriva alla vigilia della convention repubblicana e rappresenterebbe solo una mossa preliminare del presidente Usa che sarebbe impegnato a ottenere un vaccino pronto prima delle ... Leggi su open.online

