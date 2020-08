Coronavirus, Musumeci “task force per verifica hotspot per migranti” (Di lunedì 24 agosto 2020) CATANIA (ITALPRESS) – C’è una task force a lavoro per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei centri di accoglienza e degli hotspot per i migranti sull’Isola. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che a Catania ha illustrato l’ordinanza, firmata sabato notte, sullo sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza per i migranti, con le relative modalità di attuazione. Ordinanza, la terza firmata dal Governo regionale per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus che “è in linea con gli altri due provvedimenti firmati in materia anti Covid-19”. “La task force – ha aggiunto Musumeci – è già a lavoro per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LegaSalvini : CORONAVIRUS E MIGRANTI, MUSUMECI: 'ADESSO BASTA, DISPONGO LO SGOMBERO DI TUTTI GLI HOTSPOT' - fanpage : 'Un provvedimento inutile, dannoso, controproducente e razzista: il peggio che la politica italiana abbia prodotto… - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - AgostinoTuzzoli : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - MarcG_69 : RT @Libero_official: #Musumeci contro #Lamorgese: “Chiudere gli #hotspot? Mia competenza, il governo crea focolai di #coronavirus' #immigra… -