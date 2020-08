Coronavirus, Msc posticipa crociera con nave Magnifica: salperà da Bari il 26 settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Msc Crociere annuncia in una nota di aver posticipato di quattro settimane la partenza della nave 'Magnifica', sottolineando che 'la prima crociera partirà da Bari, Italia, con itinerario invariato, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ilikepuglia : Troppe cancellazioni a causa del Coronavirus, MSC posticipa la partenza da Bari di MSC Magnifica al 26 settembre… - LaGazzettaWeb : Coronavirus, Msc posticipa crociera con nave Magnifica: salperà da Bari il 26 settembre - fabiopozzo : Coronavirus, conclusa la prima crociera post-lockdown Msc Grandiosa termina a Genova il viaggio di 7 notti nel Medi… - Ecate31 : RT @OrioliPaolo: Una vacanza non è completa senza una furbata all'italiana #coronavirus #crociera Crocieristi indisciplinati, gita in so… - OrioliPaolo : Una vacanza non è completa senza una furbata all'italiana #coronavirus #crociera Crocieristi indisciplinati, git… -