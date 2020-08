Coronavirus, Mihajlovic e Pjanic positivi: si sono infettati in vacanza (Di lunedì 24 agosto 2020) l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid. La notizia è giunta a seguito del tampone effettuato al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il club rossoblu. Mihajlovic è asintomatico. Pertanto resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale. L’allenatore era rientrato da una vacanza in Sardegna, insieme alla moglie. Ora i medici vogliono sottoporre ai test i giocatori e i collaboratori della prima squadra. Circa un anno fa Sinisa Mihajlovic annunciò di essere affetto da leucemia. Ha subito per questo un trapianto di midollo. Ma le novità sul Coronavirus fra gli sportivi non si fermano qui. Il Barcellona conta un altro positivo al Covid ed è Miralem ... Leggi su velvetgossip

