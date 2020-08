Coronavirus, l’Oms annuncia: “L’obiettivo è avere 2 miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021” (Di lunedì 24 agosto 2020) “L’obiettivo del meccanismo” avviato con l’iniziativa Covax Global Vaccines Facility “è fornire almeno 2 miliardi di dosi di vaccini sicuri ed efficaci” contro Covid-19 “entro la fine del 2021“. A spiegarlo è stato oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra. “I governi investono trilioni in stimoli economici – osserva – Lo strumento Covax offre un enorme ritorno sull’investimento”. L’invito del Dg è dunque a “fare di più”. “Siamo grati per i fondi già impegnati per Covax” ma, aggiunge, “è urgentemente necessario di più per continuare a portare avanti il ... Leggi su ilfattoquotidiano

