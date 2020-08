Coronavirus, lo sfogo della soccorritrice su Facebook: “Guardo le foto della vostra movida e ho paura” (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus, il post della soccorritrice: “Guardo le foto della vostra movida e ho paura” “Guardo le foto della vostra movida e ho paura”: è solo un passaggio del lungo sfogo di Giorgia Fantinuoli, soccorritrice che lavora sulle ambulanze a Milano, la quale, dopo l’aumento dei casi di Coronavirus in Italia, ha pubblicato un post su Facebook diventato in breve tempo virale. Questo il post pubblicato sul profilo Facebook della soccorritrice: “Questa sono io alla dodicesima ora di ... Leggi su tpi

AnnalisaMallar2 : Covid, lo sfogo della soccorritrice: 'Ci avete chiamato eroi, ora ho paura di voi, non dormo' - vitovito63 : Covid, lo sfogo della soccorritrice: 'Ci avete chiamato eroi, ora ho paura di voi, non dormo' - tmb666 : Ma del resto che male farà mai andare al mare, tutti belli accalcati, senza l'ombra di una mascherina... 'Ho paura… - Paoblog : 'Ho paura di dover combattere la vostra ca*** di ignoranza, e il vostro spietato coraggio di vedermi quando chiamat… - VernaMarisa : #covid Per quel che serve, condivido anch’io. Sono con te, cara soccorritrice. E la mascherina la porto (su naso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sfogo Covid, lo sfogo della soccorritrice: 'Ci avete chiamato eroi, ora ho paura di voi, non dormo' MilanoToday Covid, lo sfogo della soccorritrice: “Ci chiamavate eroi, ora ho paura di voi e non dormo la notte”

Dopo la tempesta che ha travolto la Lombardia e l'Italia, c'è chi è tornato alla propria vita, rispettando le distanze e le misure per evitare un nuovo contagio da Covid, e chi invece ha ripreso a viv ...

Boldi invoca il Signore per salvare il mondo dai ‘potenti’, Burioni lo rimprovera: ‘Non fa ridere’

Giovedì 20 agosto 2020, Massimo Boldi ha pubblicato un messaggio scritto sulla propria pagina personale di Facebook, nel quale ha invocato l’intervento di Dio per riuscire a mettere in salvo la popola ...

Dopo la tempesta che ha travolto la Lombardia e l'Italia, c'è chi è tornato alla propria vita, rispettando le distanze e le misure per evitare un nuovo contagio da Covid, e chi invece ha ripreso a viv ...Giovedì 20 agosto 2020, Massimo Boldi ha pubblicato un messaggio scritto sulla propria pagina personale di Facebook, nel quale ha invocato l’intervento di Dio per riuscire a mettere in salvo la popola ...