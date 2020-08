Coronavirus: l’infettivologo Bassetti spiega a cosa è dovuto l’aumento di contagi in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) I numeri che riflettono l’aumento di nuovi casi di Coronavirus “ci dicono che stiamo facendo tantissimi tamponi e che stiamo trovando una percentuale di positivi intorno all’1-1,5%. E ci dicono che tanti sono andati in vacanza, non hanno osservato le misure di prevenzione, che peraltro in alcuni Paesi sono meno rigorose, e al ritorno sono risultati positivi al tampone“: è quanto ha affermato l’infettivologo Matteo Bassetti ad “Agorà Estate” su Raitre. “Vorrei capire quei 7 morti (il dato reso noto ieri, ndr) a che cosa si riferiscono: a persone ricoverate nei mesi di agosto, di luglio, di giugno o di maggio? Sono persone morte per una polmonite da Covid o per complicanze tardive di un Covid contratto quattro mesi fa? Numeri dati così non hanno alcun senso se non ... Leggi su meteoweb.eu

