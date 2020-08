Coronavirus Latina e Provincia, 7 nuovi casi: ecco dove (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono 7 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 6 sono trattati a domicilio e sono così distribuiti: Aprilia (2), Cisterna di Latina (1), Latina (2) e Sezze (2). Si registrano anche 5 casi nuovi positivi, non residenti in Provincia. I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dalla Sardegna e dall’estero. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, oggi 146 nuovi casi, ancora contagi di rientro e tanti giovani asintomatici. ecco il bollettino aggiornato delle Asl La Asl di Latina, nel bollettino odierno, invita a rispettare le misure di sicurezza e a non abbassare il livello di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

