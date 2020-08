Coronavirus, l’appello di Barbara Palombelli: “Voglio fare da cavia” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’appello di Barbara Palombelli, la conduttrice parla del vaccino contro il Coronavirus e lancia la richiesta: “Voglio fare da cavia”. Nelle scorse ore, il direttore sanitario dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha detto che il vaccino italiano per il Coronavirus potrebbe essere pronto in primavera. Intanto, all’Inmi Spallanzani di Roma è stata iniettata la … L'articolo Coronavirus, l’appello di Barbara Palombelli: “Voglio fare da cavia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - infoitsalute : Coronavirus, al via test vaccino allo Spallanzani; l'appello di Zingaretti: 'Servono comportamenti responsabili' - NicolaTenerelli : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, al via test vaccino allo Spallanzani; l'appello di Zingaretti: 'Servono comportamenti responsabili': 'Rinnov… - nieddupierpaolo : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guariti: 'Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello Coronavirus: Agnese Lanzetti, la ricercatrice italiana 31enne: «Io volontaria per il test con il virus» Corriere della Sera