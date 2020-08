Coronavirus, la prima dose del vaccino italiano inoculata allo Spallanzani di Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) A via all’Inmi Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo del vaccino “made in Italy”. inoculata la prima dose. L’aveva anticipato a Uno Mattina, il direttore sanitario Francesco Vaia: «Oggi arriverà qui il primo italiano. È il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo». 90 i volontari per il vaccino italiano In tutto sono 90 i volontari scelti su oltre 7mila che hanno presentato la candidatura. E oggi ha preso il via con la prima dose. Il progetto, sviluppato insieme all’azienda bio-tecnologica italiana Reithera, ha come obiettivo il ... Leggi su secoloditalia

RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - chetempochefa : “Ti sei battuto in prima linea in terapia intensiva durante i mesi del Covid. Le persone che lasciano il segno non… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus a #Bergamo zero nuovi casi, è la prima volta dall'inizio della #pandemia #ANSA - miskatos : RT @ChimicoScettico: #COVID49_negano_ma_contagiano ciccini, ma vi rendete conto che chi nega (nega sul serio) sono tre gatti? Poi se date d… - SecolodItalia1 : Coronavirus, la prima dose del vaccino italiano inoculata allo Spallanzani di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prima Coronavirus, Trump annuncia il trattamento al plasma, appello ai guariti: "Donatelo" la Repubblica Cina, vaccino contro il Coronavirus alle categorie a rischio già dallo scorso luglio

È dallo scorso luglio che la Cina ha dato il via alla somministrazione di un potenziale vaccino contro il Covid-19 alle categorie di lavoratori più a rischio di contrarre la malattia. Lo ha dichiarato ...

Lo sport si risveglia dal letargo, Covid permettendo…

Bisogna ovviamente fare i dovuti scongiuri, per come potrebbe evolversi l’emergenza Covid-19, ma lo sport civitavecchiese si sta lentamente svegliando dopo un lunghissimo letargo, che perdura da diver ...

È dallo scorso luglio che la Cina ha dato il via alla somministrazione di un potenziale vaccino contro il Covid-19 alle categorie di lavoratori più a rischio di contrarre la malattia. Lo ha dichiarato ...Bisogna ovviamente fare i dovuti scongiuri, per come potrebbe evolversi l’emergenza Covid-19, ma lo sport civitavecchiese si sta lentamente svegliando dopo un lunghissimo letargo, che perdura da diver ...