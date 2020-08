Coronavirus Italia, il bollettino del 24 agosto: 953 nuovi contagi (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo i 1.210 nuovi contagi registrati nella giornata di ieri, 23 agosto, il bollettino odierno sulla situazione Coronavirus in Italia conta un calo: i casi sono 953, 4 i decessi. Il bollettino di lunedì 24 agosto Calano nuovamente i contagi da Coronavirus in Italia, dopo i 1.210 registrati nelle 24 ore precedenti: oggi, 24 agosto, sono 953 i nuovi casi registrati in Italia. 4 i decessi, dato, questo, anch’esso in calo rispetto ai 7 morti di ieri. I tamponi effettuati, riporta il Ministero della Salute, sono stati 45.914 (21mila in meno rispetto a ieri). 192 i pazienti guariti, per un totale di 205.662. Approfondisci TUTTO ... Leggi su thesocialpost

