Coronavirus Italia, continua l’impennata dei positivi: solo 3 le regioni a contagio zero (Di lunedì 24 agosto 2020) In leggera flessione rispetto a ieri i nuovi contagi da Coronavirus. Sono stati 953 nelle ultime 24 ore, 260.298 da inizio emergenza. Domenica erano stati 1210. E’ quanto riporta il rapporto del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Un dato su cui, però, incide anche il minor numero di tamponi fatti da ieri (45.914 contro i 67.371 del giorno precedente. Quasi 22mila in meno, per questo motivo il numero dei nuovi positivi, in realtà, potrebbe essere più alto rispetto a quello ufficiale). I morti sono stati 4. Calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono stati 65, 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 192 ultime 24 ore in Italia, 205.662 da inizio emergenza. Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le tre regioni Italiane a ... Leggi su caffeinamagazine

