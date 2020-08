Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 agosto: morti, contagi, guariti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 24 agosto 2020. È di 19.195 (+757) persone attualmente positive, 35.441 (+4) morti, 205.662 (+192) guariti, per un totale di 260.298 (+953) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 19.195 attualmente positivi, 1.045 (+74) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 65 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 18.085 (+687) si trovano in ... Leggi su tpi

