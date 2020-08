Coronavirus: in Spagna 20 mila nuovi casi da venerdì (Di lunedì 24 agosto 2020) In Spagna i contagi da Coronavirus sono aumentati di quasi 20.000 casi (19.382) solo da venerdì scorso, con 2.060 nelle ultime 24 ore, e 34 morti. Il totale sale così a 405.437 casi dall’inizio della pandemia e a 28.872 morti. Lo comunica il Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, citato dal quotidiano El Pais. Il direttore del Centro, Fernando Simon, ha raccomandato al governo di Madrid di adottare misure “drastiche” per contenere la nuova impennata dei contagi.L'articolo Coronavirus: in Spagna 20 mila nuovi casi da venerdì Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Lo si sospettava da mesi, ma ora ci sono le prove: il virus SarsCoV2 può tornare a colpire la stessa persona anche a distanza di pochi mesi, proprio come fanno i virus del comune raffreddore. A dimost ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 24 agosto 2020 in Puglia, sono stati re ...

