Coronavirus in Italia, ultime notizie. Ranieri Guerra (Oms): “In Italia rischio 4mila casi al giorno” (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Continua a preoccupare l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia: l’ultimo bollettino conta 1.210 nuovi positivi e 7 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 24 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Ranieri Guerra (Oms): “In Italia rischio ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. Lombardia, 239 contagi Il Sole 24 ORE CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 23 AGOSTO/ 7 morti, +1210 contagi, +47 ricoveri

Ieri è stata superata quota 1.000 nuovi casi, c’è attesa per i dati del bollettino coronavirus Italia di oggi, domenica 23 agosto 2020. Come reso noto dal Ministero della Salute, sabato sono stati ril ...

Coronavirus, caos rientri. Dal blocco della mobilità alla scuola, le regioni si dividono

Controesodo e coronavirus. Attese fiume per i traghetti dalle isole, navi bloccate in porto, code infinite per i tamponi negli aeroporti. Nel penultimo weekend di agosto l’Italia fa i conti con i prim ...

