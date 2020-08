Coronavirus in Italia, il paese rischia 4mila casi al giorno (Di lunedì 24 agosto 2020) Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms ha dichiarato che il nostro paese rischia nuovamente, proseguendo con questo andazzo di arrivare ad avere 4mila casi di Coronavirus al giorno. L’aumento dei casi di Coronavirus di questi ultimi giorni ha fatto nuovamente scattare l’allarme. Secondo Ranieri Guerra, il direttore aggiunto dell’Oms, il paese in questo modo rischia nuovamente. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. #Lombardia, 239 contagi - Gaebaldi : Al via questa mattina all'Inmi Spallanzani di Roma la sperimentazione sull'uomo del vaccino 'made in Italy'. 'Oggi… - fabiotagliavia : RT @guidogentili1: Manca visione, slancio, trasparenza, chiarezza, un serio confronto. C’è un sentimento anti-industriale. Dura intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. Lombardia, 239 contagi Il Sole 24 ORE Coronavirus, al via allo Spallanzani sperimentazione sul vaccino

Roma, 24 ago. (askanews) - Al via, dall'Istituto Spallanzani di Roma, la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca.Son ...

Covid, oggi in Italia parte il test del vaccino. Entro dicembre la fase 2

Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all’avvio dei test il presidente della R ...

Roma, 24 ago. (askanews) - Al via, dall'Istituto Spallanzani di Roma, la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca.Son ...Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all’avvio dei test il presidente della R ...