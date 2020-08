Coronavirus in Italia, contagi in calo ma oltre 20mila tamponi in meno (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Sono 953 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo dunque rispetto ai 1.210 di ieri domenica 23 agosto, secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute nel bollettino sull’epidemia, che vede salire i casi totali a quota 260.298. Diminuiscono anche i morti: quattro, ieri erano sette (35.441 deceduti dall’inizio dell’epidemia) ma calano sensibilmente anche tamponi: nelle ultime 24 ore sono 45.914 a fronte dei 67.371 di ieri e degli oltre 77mila di sabato. Nel dettaglio, le persone attualmente positive nel nostro Paese sono: 5.864 in Lombardia, 1.095 in Piemonte, 2.139 in Emilia-Romagna, 2.048 in Veneto, 1.015 in Toscana, 401 in Liguria, 2.151 nel Lazio, 243 nelle Marche, 1.041 in Campania, 44 nella Provincia autonoma di Trento, 505 in Puglia, 947 in Sicilia, ... Leggi su quifinanza

SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. #Lombardia, 239 contagi - europainitalia : ????La Commissione europea ha proposto oggi il primo pacchetto da 81,4 mld di EUR nell’ambito dello strumento #SURE… - Pinobrigantedel : Coronavirus, a Lampedusa 58 migranti positivi. Sindaco di Caltanissetta: “Le nostre città bombe a orologeria” - Sakurauchi_Hime : RT @GioChirilly: Ora avete capito perché dovete indossare le museruole? Ma poi FCA dove pagherà le tasse? In Olanda o in Italia? #cialtroni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie. In Italia 953 nuovi casi e 4 decessi. Sardegna record (91). Tamponi in forte calo Il Sole 24 ORE Il vaccino italiano diventa realtà: al via la sperimentazione a Roma

Il vaccino italiano contro il coronavirus sta per diventare realtà. Come reso noto dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, oggi è arrivato il primo volontario che si sottopo ...

SURE, De Micheli: segnale di unità e grande apprezzamento

(Teleborsa) - "Un altro segnale di unità e di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia nell'emergenza Covid-19: l'Europa ha riconosciuto 27,4 miliardi di euro del programma SURE che finan ...

Il vaccino italiano contro il coronavirus sta per diventare realtà. Come reso noto dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, oggi è arrivato il primo volontario che si sottopo ...(Teleborsa) - "Un altro segnale di unità e di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia nell'emergenza Covid-19: l'Europa ha riconosciuto 27,4 miliardi di euro del programma SURE che finan ...