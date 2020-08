Coronavirus in Francia, grande focolaio in campo nudista (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus in Francia, grande focolaio nel campo nudista di Cap d’Agde: sono oltre cento i positivi accertati, ma potrebbero essere di più Coronavirus in Francia, in un campo nudista di Cap d’Agde, vicino Beziers, è stato scoperto un grande focolaio: sono oltre cento i positivi finora accertati, ma potrebbero essere molti di più visto che le autorità sanitarie locali parlando della situazione hanno detto che è “molto preoccupante”. Lle persone certamente contagiate hanno avuto contatti con altre 330 e sono già state contattate dalle autorità e sottoposte al tampone, i cui risultati dovrebbero ... Leggi su bloglive

