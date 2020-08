Coronavirus in Campania, i dati del 23 agosto: 116 nuovi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 23 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 116 nuovi positivi su 3.132 tamponi effettuati. In Campania 116 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 54 di rientro (30 dalla Sardegna e 24 dall’estero). Nessun decesso e nessun guarito. A comunicarlo l’Unità di crisi della … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - reggiadicaserta : Su @abc_es il racconto del Gala di Plácido Domingo, con @PlacidoDomingo, Soprano @HernandezSaioa e Jordi Bernàcer a… - fanpage : L'allerta dell'infettivologo sugli asintomatici - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi Veneto,… - CiaoNe100 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi Veneto,… -