Coronavirus, il virologo Giorgio Palù: “Basta spaventare, i casi sono quasi tutti asintomatici, positivo non significa malato” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Basta spaventare. Con questo virus si può convivere“: lo ha affermato, in un’intervista su Libero, il virologo Giorgio Palù, uno dei consulenti del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il professore emerito all’Università di Padova commenta “il pensiero unico del virus. I mass media ci bombardano di notizie, ormai non approfondiamo nemmeno più. Siamo schiavi della comunicazione e così andiamo incontro alla decadenza culturale“. Si può parlare di una seconda ondata? “Difficile – afferma Palù – visto che la prima nemmeno è terminata. In Italia non c’è stato un solo momento in cui il contagio si è azzerato. Oggi la maggioranza dei casi è asintomatica. Dal punto di vista ... Leggi su meteoweb.eu

