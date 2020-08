Coronavirus, il sindaco di Ceraso annuncia: “Altri due contagiati” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeraso (Sa) – Salgono a tre i contagiati nel Comune cilentano di Ceraso. Così il sindaco Gennaro Maione si rivolge ai concittadini: “L’Asl mi ha comunicato che altri due tamponi processati sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di due cittadini già in isolamento e si sta già provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. Nelle prossime ore avremo anche il risultato dei restanti tamponi e vi aggiornerò tempestivamente” L'articolo Coronavirus, il sindaco di Ceraso annuncia: “Altri due contagiati” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

