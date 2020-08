Coronavirus, il naso è il punto più debole: la mascherina lo deve sempre coprire (Di lunedì 24 agosto 2020) Quante persone circolano con la mascherina abbassata sotto il naso a coprire solo la bocca? Facilita di certo la respirazione, ma è il modo più improprio di indossare il dispositivo di protezione individuale, stando a una ricerca pubblicata sulla rivista Cell. Lo studio in questione rivela che è proprio il naso il tallone d'Achille per l'infezione Covid-19. I ricercatori della University of North Carolina hanno studiato quali aree sono più vulnerabili all'infezione del Coronavirus utilizzando una proteina come tracciatore. In questo modo è stato possibile ricostruire il cammino attraverso il quale il Sars-CoV-2 infetta il tratto respiratorio. La mappatura dell'Rna ha evidenziato una concentrazione maggiore nel naso e decrescente in tutto il ... Leggi su gqitalia

