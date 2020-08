Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto in Lombardia: 110 nuovi positivi e un morto (Di lunedì 24 agosto 2020) Pazienti in terapia intensiva sono 15, uno in più di ieri, negli altri reparti crescono di 5 unità. I dimessi e guariti in 24 ore sono 27. A Milano e provincia 53 nuovi casi, zero a Lodi, Mantova e Sondrio Leggi su repubblica

SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ul... - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - wesud_news : Coronavirus, due nuovi casi oggi in Calabria: è quanto emerge dal bollettino della Regione - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto in Lombardia: 110 nuovi positivi e un morto [aggiornamento delle 16:52] -