Coronavirus, i dati – 953 nuovi casi, ma 22mila tamponi in meno. Quattro i morti (Di lunedì 24 agosto 2020) Calano i contagi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: 953. Ieri i casi erano stati 1210, oltre a 7 morti, ma i tamponi erano stati 67.371, ventimila in più rispetto ai 45.914 odierni. Nel Lazio oggi si sono registrati 146 casi e un decesso. Oltre la metà dei nuovi positivi – il 57% – sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi) – precisa l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici“. In Lombardia i nuovi casi positivi di Coronavirus sono 110 (di cui 8 ‘debolmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #Staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82) Contro la drammatizzazione mediat… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. #Lombardia, 239 contagi - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - lucarango88 : @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #24Agosto Casi positivi +953 (260.298 +0,37%) Guariti +192 (205.662 +0,09%… - neXtquotidiano : Il bollettino sul #Coronavirus oggi in Italia: i dati del 24 agosto della Protezione Civile -