Coronavirus | ha preso il via a Roma la sperimentazione sull' uomo del vaccino italiano

E' cominciata stamattina la sperimentazione del primo vaccino italiano presso l'Istituto nazionale Malattie infettive 'Spallanzani' di Roma. Il direttore sanitario Francesco Vaia ha annunciato l'arrivo del primo volontario dei 90 prescelti su una griglia di ben 7000 candidature seguite all'annuncio diffuso dallo Spallanzani. La prima persona cui é stato inoculato il GRAd-CoV-2 é una donna Romana cinquantenne che ha preferito mantenere l'anonimato. Il candidato vaccino é stato realizzato e prodotto dall'azienda biotecnologia ReiThera di Castel Romano, in provincia di Roma grazie al finanziamento di 8 milioni di euro erogati da Regione Lazio, ministero della Ricerca, ministero della Salute e Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Anguilla è attualmente libera da Covid-19, quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di riaprire in modo prudente, prendendo ogni precauzione per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri ...

Giappone, come sta il premier Abe? Oggi di nuovo in ospedale

A luglio ha preso tre giorni non consecutivi di break ... a causa del nuovo picco di contagi da coronavirus. Non ha potuto inoltre praticare il suo hobby preferito, cioè il golf. Per il premier, in ...

