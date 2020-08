Coronavirus, Guerra (OMS): “L’Italia rafforzi le sanzioni o arriveremo a 4mila casi, non possiamo contare su un nuovo lockdown” (Di lunedì 24 agosto 2020) “L’Italia rafforzi le sanzioni o arriveremo a 4mila casi“: lo ha affermato, in un’intervista al Messaggero, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Non dirò mai ve l’avevo detto. Non sta bene in questi casi, ma la situazione era prevedibile“. “Mi aspettavo che i rientri dalla vacanze avrebbero prodotto questi effetti e inoltre c’è discreto lassismo, soprattutto in altri paesi, ma lo stiamo vedendo anche qui. Vedo gente disciplinata, soprattutto anziani. Però non vale per tutti“. Secondo Guerra, manca “l’aspetto sanzionatorio, quello che ad esempio ha applicato De Luca in Campania. Raccomandare dei ... Leggi su meteoweb.eu

