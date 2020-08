Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono stati interventi permissivi” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Aumento di contagiati da covid? Ci sarà anche stata una mancanza di consapevolezza, ma questa è stata forse indotta da alcuni interventi decisamente permissivi. Non stiamo a demonizzare i ragazzi o le persone che, non potendone più, hanno pensato di muoversi in assoluta libertà”. sono le parole dell’infettivologo Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a proposito dell’aumento di positivi da covid negli ultimi giorni. E alla domanda del conduttore che gli chiede se immaginava questa recrudescenza ad agosto, il medico risponde: “Speravo di no, però una parte di me temeva di sì”. E aggiunge: “Qui il segnale dell’apertura delle discoteche è stato pessimo e ha avuto risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano

La7tv : #omnibus Il prof. Massimo Galli sottolinea come la decisione di riaprire le #discoteche durante l'estate sia stato… - petergomezblog : #Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - fattoquotidiano : Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - eizaghi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono stati… - robertopontillo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono stati… -