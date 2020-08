Coronavirus ed i superdiffusori, la scienza cerca risposte (Di lunedì 24 agosto 2020) Alcune persone, in genere asintomatiche sono particolarmente predisposte alla diffusione. La scienza cerca di comprendere il perché e come fermarle. Il Coronavirus sotto molti punti di vista è ancora un mistero. I numeri delle infezioni sono un’incognita che la scienza sta cercando di comprendere, ad esempio: Il cantante di un coro americano ha infettato 52 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il Coronavirus sotto molti punti di vista è ancora un mistero ... Individui con carica virale alta Massimo Galli ha dichiarato: «Purtroppo i superdiffusori non hanno un alone attorno che ci permette ...Nell’epidemia di Coronavirus Sars-Cov-2 l’80% dei contagi proviene dal 20% dei positivi, ovvero da quelli che in gergo vengono chiamati superdiffusori. Repubblica spiega oggi che il cantante di un cor ...