Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia in faccia, proteggersi serve” (Di lunedì 24 agosto 2020) Le sostenitrici di Luca Zaia ‘scendono in campo’ per raccontare il proprio incontro ravvicinato con il Covid-19 dopo le prese di posizione del governatore del Veneto di fronte a coloro che negano l’esistenza del virus o sminuiscono la sua portata, l’emergenza ancora in atto e la necessità di continuare ad essere prudenti e proteggersi, compreso il leader della Lega Matteo Salvini. A mettere in pubblico le proprie esperienze sulla pagina del gruppo Facebook Le tose di Zaia, che conta quasi 140mila iscritte, sono diverse sostenitrici del governatore, nelle ultime settimane sempre più distante dall’ex ministro dell’Interno sul tema del Coronavirus. La discussione si è accesa, riporta il Gazzettino, dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Open_gol : Vasco Rossi: «Fottetevi, negazionisti e terrapiattisti del c***o» Il video? - lalitapetila : RT @fattoquotidiano: Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia in f… - claudiosgarigli : RT @serebellardinel: #Twitter ha bloccato l'account di #miguelbosé da oltre 3 milioni di followers per aver diffuso #FakeNews sul #coronav… - fattoquotidiano : Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia i… - Noovyis : (Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negazionisti Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini Il Fatto Quotidiano Vasco Rossi ai negazionisti del Covid-19: “Ma fo**etevi da soli!”

Notizia precedenteCovid 19, arrivi dalla Corsica senza controlli: le immagini ...

Covid, 4 nuovi casi nel Tacco: tra i positivi paziente rientrato dall’estero

LECCE – Sono 33 i nuovi contagi accertati in Puglia: è quanto emerso dagli esiti dei mille e 591 test effettuati nelle ultime ore. I cittadini positivi sul territorio regionale sono dunque, attualment ...

Notizia precedenteCovid 19, arrivi dalla Corsica senza controlli: le immagini ...LECCE – Sono 33 i nuovi contagi accertati in Puglia: è quanto emerso dagli esiti dei mille e 591 test effettuati nelle ultime ore. I cittadini positivi sul territorio regionale sono dunque, attualment ...