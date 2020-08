Coronavirus e fase 3: la Campania acquista i termoscanner per le scuole (Di lunedì 24 agosto 2020) La Regione Campania ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti scolastici per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all’ingresso degli stessi istituti. Si comincera’ dalle secondarie superiori. Si fara’ poi una verifica tra 4/5 giorni per capire l’andamento dello screening volontario sul personale scolastico. Le strutture sanitarie regionali, si legge in una nota, si preparano a coprire eventuali vuoti per fare in modo che tutto il personale arrivi negli istituti dopo il necessario controllo. La decisione e’ stata assunta nel corso di una riunione convocata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con l’Unita di Crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere, nella quale sono state affrontate le problematiche relative ... Leggi su meteoweb.eu

In Lombardia si registrano 239 nuovi casi di positività al Covid-19. L’assessore al Welfare: 190 riferiti a persone under 50, due terzi riguardano cittadini provenienti dall’estero e i loro contatti».

Influenza, Zampa: "Circolare invita le Regioni a vaccinare, priorità per bambini e medici"

"E' stata predisposta una circolare in cui raccomandiamo a tutte le regioni l'invito a vaccinare. Bisogna fare in modo che a farlo siano le fasce più fragili della popolazione". A fare il punto sull'i ...

