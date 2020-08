Coronavirus, due provocatrici di 'Temptation Island' ricoverate dopo le vacanze vip in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) La dolce vita in Costa Smeralda è finita nel peggiore dei modi per Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, conosciute al pubblico per essere state provocatrici a 'Temptation Island'. Le ragazze sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - repubblica : Richard Gere: 'Ho perso due cari amici per il Covid. Attenti, è una cosa seria” - Sunny77 : -Mah #coronavirus...anche gli altri anni morivano per influenza. +Confrontiamo i numeri? -No +Hai visto le carovane… - TuttoMatera : Emergenza Coronavirus - Basilicata, cinque nuovi positivi e due nuove guarigioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due provocatrici di "Temptation Island" ricoverate dopo le vacanze vip in Sardegna TGCOM Coronavirus: in Basilicata 283 tamponi, cinque sono positivi

(ANSA) - POTENZA, 24 AGO - Cinque dei 283 tamponi analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che "i lucani attualment ...

Coronavirus, Mihajlovic e Pjanic positivi: si sono infettati in vacanza

l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid. La notizia è giunta a seguito del tampone effettuato al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il club rossoblu. Mihajlovic è asint ...

(ANSA) - POTENZA, 24 AGO - Cinque dei 283 tamponi analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che "i lucani attualment ...l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid. La notizia è giunta a seguito del tampone effettuato al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il club rossoblu. Mihajlovic è asint ...