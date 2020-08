Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati assembramenti da 10 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Sale a 23.443.978 milioni il totale delle persone contagiate da Covid-19, e a 809.011 il numero di morti totali. Sono invece 15.144.184 le persone guarite dal virus. La situazione torna a farsi... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : Coronavirus, ufficio statistica: 'Sicilia ultima per tamponi'. DIRETTA - zaiapresidente : ?? Alle 12.30 sarò in diretta facebook per importanti aggiornamenti e comunicazioni in merito all'emergenza coronavi… - StefaniaNonno : RT @Presa_Diretta: Questa sera alle 21.20 @IaconaRiccardo intervisterà in diretta @Cartabellotta, presidente del @GIMBE: come mai così tant… - Notiziedi_it : Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati… - nafarina24 : RT @Presa_Diretta: Questa sera alle 21.20 @IaconaRiccardo intervisterà in diretta @Cartabellotta, presidente del @GIMBE: come mai così tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta DIRETTA MotoGP, GP Spielberg LIVE: Valentino Rossi punta su Misano. Promossi e bocciati, video incidente Vinales senza freni

15.12 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, analisi, approfondimenti, pagelle, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 15.08 La K ...

Coronavirus, da dove arrivano i nuovi contagi: oltre il 60% dei positivi ha contratto il Covid fuori regione

Dal 13 agosto sono risultate positive 155 persone, di cui 76 di rientro dall’estero o dalle ferie e 18 migranti UDINE. I numeri difficilmente mentono e quelli in mano ai Dipartimenti di prevenzione de ...

15.12 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, analisi, approfondimenti, pagelle, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 15.08 La K ...Dal 13 agosto sono risultate positive 155 persone, di cui 76 di rientro dall’estero o dalle ferie e 18 migranti UDINE. I numeri difficilmente mentono e quelli in mano ai Dipartimenti di prevenzione de ...