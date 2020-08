Coronavirus, De Luca ha deciso: acquisterà i termoscanner per le scuole (Di lunedì 24 agosto 2020) Vincenzo de Luca sorpassa il Ministero: la Regione Campania comprerà dei termoscanner da assegnare agli istituti scolastici, così da fare in modo che la temperatura degli alunni venga misurata all’ingresso degli stessi istituti. Lo scorso 22 agosto, il presidente della giunta aveva definito la misurazione domestica «del tutto irrealistica». La scelta è arrivata al termine di una riunione convocata dal presidente della Regione con l’Unita di Crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere. Durante l’incontro, sono state affrontate le problematiche relative alla riapertura delle scuole. Il posizionamento dei termoscanner comincerà dalle scuole superiori, che serviranno a testare il metodo. In una nota della giunta, si ... Leggi su open.online

