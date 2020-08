Coronavirus, contagiati tornano sotto mille (ma calano tamponi). Allarme migranti (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo giorni in cui i nuovi positivi superano quota mille, oggi piccola discesa (anche se calano i tamponi): i nuovi positivi sono 953, in diminuzione rispetto ai +1210 registrati ieri. Mentre sono 4 i morti, ieri erano sette. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. E' di 19.195 il numero degli attualmente positivi, 205.662 dimessi/guariti, 35.441 deceduti, 260.298 casi totali. In particolare, rispetto a ieri, i positivi aumentano di 757 persone (+4,11%), i guariti aumentano di 192 (0,09+%). Riguardo alle persone ricoverate, le terapie intensive sono 65 (-4 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.045 (+74) e le persone in isolamento domiciliare 18.085. I tamponi effettuati sono 8.053.551 (+45.914), su 4.773.326 casi testati. Dei 260.298 casi totali 227.128 sono stati identificati dal ... Leggi su ilfogliettone

