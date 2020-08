Coronavirus, contagiata l’ex premier ucraina: la situazione (Di lunedì 24 agosto 2020) ucraina, l’ex premier Yulia Tymoshenko ha contratto il Coronavirus e sembrerebbe essere in condizioni piuttosto serie: la sua portavoce ha spiegato la situazione. Il Coronavirus non ha alcuna intenzione di arrestare la sua espansione e, come riporta Skytg24, la situazione sembra essere particolarmente grave. A portare alla luce le gravi condizioni dell’ex premier è la … L'articolo Coronavirus, contagiata l’ex premier ucraina: la situazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #coronavirus Yulia #Tymoshenko contagiata, è grave. Ha la febbre molto alta #ANSA - LaStampa : La ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, ha contratto il coronavirus ed… - Open_gol : La notizia è stata confermata dalla sua portavoce - a_antonucci1926 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Yulia #Tymoshenko contagiata, è grave. Ha la febbre molto alta #ANSA - Maurizio62 : RT @Open_gol: La notizia è stata confermata dalla sua portavoce -