Coronavirus – Boom di contagi nel Lazio, la situazione Regione per Regione: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua a peggiorare la situazione Coronavirus in Italia. Secondo i dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 morti, 192 guariti e 953 nuovi casi su 45.914 tamponi effettiati: oggi è risultato positivo il 2,07% dei tamponi eseguiti, dato, putroppo, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Era da oltre tre mesi che non risultava positivo più del 2% dei test controllati. Di seguito le Regioni italiane in cui sono stati registrati il più alto numero di contagi: Lazio (146), Veneto (116), Campania (116), Emilia Romagna (116), Lombardia (110), Sardegna (91) e Sicilia (65, di cui 58 immigrati sbarcati a Lampedusa). Pochissimi casi in Abruzzo (4), nelle Marche (3), in Friuli Venezia Giulia (2), Calabria (2), Basilicata (0) e Molise ... Leggi su sportfair

Boom di nuovi casi di coronavirus in Sicilia: sono 65 i casi in più nelle ultime 24 ore ma 58 sono migranti. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, ...

I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore tornano sotto la soglia psicologica dei mille: 953. Ieri i contagi erano stati 1210, ma su 67.371 tamponi, 21.457 in più rispetto ai 45.914 odierni ...

Boom di nuovi casi di coronavirus in Sicilia: sono 65 i casi in più nelle ultime 24 ore ma 58 sono migranti. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, ...I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore tornano sotto la soglia psicologica dei mille: 953. Ieri i contagi erano stati 1210, ma su 67.371 tamponi, 21.457 in più rispetto ai 45.914 odierni ...