Coronavirus, Bassetti: "Solo un ipocrita può pensare alla mascherina in classe" (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - " Solo un ipocrita può pensare che a un bambino di 6 anni si possa tenere la mascherina per 6 o 8 ore al giorno. Basta entrare in una scuola per vedere che un bambino mette la mascherina e dopo ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus Bassetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Bassetti