Coronavirus, Bartoletti (Omceo Roma): “Tamponi da medici di base? Unica soluzione possibile” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Affidare i tamponi ai medici di base? Penso che chi lo vuole fare lo debba potere fare“. Risponde cosi’ Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su dire

salutedomani : BARTOLETTI (#OMCEO ROMA), #CORONAVIRUS E' PROBLEMA SOCIALE: 'In molti… - salutedomani : BARTOLETTI (OMCEO ROMA), CORONAVIRUS E' PROBLEMA SOCIALE - dermanewsok : BARTOLETTI (OMCEO ROMA), CORONAVIRUS E' PROBLEMA SOCIALE - saluteh24com : BARTOLETTI (OMCEO ROMA), CORONAVIRUS E' PROBLEMA SOCIALE - antoniocaperna : BARTOLETTI (OMCEO ROMA), CORONAVIRUS E' PROBLEMA SOCIALE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bartoletti

Dire

«Accordo sui tamponi a chi parte dalla Sardegna? No, ancora non c'è. C'è una trattativa che prosegue». A parlare è l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu. Chi si aspettava un avv ...Quella che inizierà il prossimo 31 agosto a New York sarà senza dubbio una delle edizioni degli US Open più strane di sempre, e non solo per l’assenza di pubblico. La situazione di emergenza globale c ...