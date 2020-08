Coronavirus, ammalarsi due volte è possibile: confermato primo caso di reinfezione – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) È stato confermato oggi il primo caso di reinfezione da Sars-Cov-2, contrarre il Coronavirus due volte è quindi possibile ammalarsi per la seconda volta di Coronavirus a quanto pare è possibile, è stato confermato oggi il primo caso di reinfezione da Sars-Cov-2 con un comunicato dell’università di Hong Kong. Si tratta di un uomo di 33 anni, … L'articolo Coronavirus, ammalarsi due volte è possibile: confermato primo caso di reinfezione – ... Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ammalarsi Coronavirus: possibile ammalarsi due volte La Legge per Tutti Coronavirus: ipertensivi scagionati,migliorano sopravvivenza

Nuovi dati sembrano scagionare, in modo definitivo, i farmaci contro l'ipertensione come possibile causa di rischio di complicazioni e morte da Covid-19 in chi li prende normalmente. Uno studio pubbli ...

Federico Fashion Style ha il Coronavirus: il suo racconto e come sta

1Con un post sui social Federico Fashion Style svela di aver contratto il Coronavirus: ecco come sta l’acconciatore e il suo racconto in merito Il Covid-19 colpisce ancora! In queste intense giornate ...

