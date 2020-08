Coronavirus: allo Spallanzani parte la sperimentazione del vaccino sull’uomo (Di lunedì 24 agosto 2020) È partita oggi, lunedì 24 agosto, la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano, presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Il primo volontario ha ricevuto la prima dose di Grad-CoV-2 questa mattina. Al via allo Spallanzani la Fase 1 della sperimentazione sull’uomo Il vaccino italiano è stato progettato dall’azienda biotech Reithera di Castel Romano ed è stato finanziato dalla Regione Lazio, dal Ministero della Ricerca e dal CNR con un contributo di otto milioni di euro. La prima volontaria che ha ricevuto la dose di vaccino presso lo Spallanzani è una donna romana di 50 anni. La paziente sarà tenuta sotto osservazione per ... Leggi su notizieora

