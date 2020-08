Coronavirus, all’Italia 27,4 miliardi da Ue grazie allo Sure (Di lunedì 24 agosto 2020) Un sostegno di 81,4 miliardi di euro per 15 paesi dell'Unione europea. È la proposta della Commissione al Consiglio europeo per lo strumento Sure, ovvero i contributi europei per superare l'emergenza Coronavirus soprattutto nel settore del lavoro. "Un passo importante per tutelare i posti di lavoro e i lavoratori in tutta Europa", scrive su Twitter la Commissione. Per l'Italia sono previsti 27,4 miliardi di euro, la quota più alta.Il secondo beneficiario è la Spagna, con 21,3 mld; seguono la Polonia, con 11,2 mld, e il Belgio con 7,8 mld. Complessivamente sono disponibili 100 mld di euro: la Commissione ha proposto aiuti per 81,4 mld a 15 Paesi. Oltre a Italia, Spagna, Polonia e Belgio i prestiti andranno a Bulgaria (511 mln), Repubblica Ceca (2 mld), Grecia (2,7 mld), Croazia (1 mld), Cipro (479 ... Leggi su ilfogliettone

