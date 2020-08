Coronavirus, al via oggi la sperimentazione del vaccino italiano di ReiThera (Di lunedì 24 agosto 2020) Il primo volontario è un 50enne che si è presentato allo Spallanzani di Roma stamattina. "Credo nella scienza italiana e mi sono candidato per ragioni di lavoro, devo andare nel Golfo Persico". L'azienda di Castel Romano ha una capacità produttiva di milioni di dosi. Le prime... Leggi su repubblica

fanpage : 'Un provvedimento inutile, dannoso, controproducente e razzista: il peggio che la politica italiana abbia prodotto… - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - SkyTG24 : Coronavirus Italia, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino: come funziona - BosiBubu : RT @christianrocca: Linus ci spiega perché il virus ha imposto definitivamente la cultura del capro espiatorio - idamontemagno : RT @CottarelliCPI: Tra i vari danni fatti dal coronavirus c'è anche quello ambientale. La plastica monouso è tornata di moda e in strada si… -