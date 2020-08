Coronavirus, al via la sperimentazione del vaccino italiano allo Spallanzani: «Pronto in primavera» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il primo si è fatto avanti alle 8.30 di mattina, alla presenza dei vertici dell’ospedale, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti accompagnato dall’assessore alla Sanità: è il volontario numero uno del primo vaccino totalmente italiano contro il Coronavirus che da oggi, 24 agosto, viene sperimentato presso l’istituto Spallanzani di Roma. Per testare il vaccino – oggetto di un protocollo che coinvolge anche i ministeri della Salute e dell’Università e Ricerca – sono stati stanziati 8 milioni di euro, 5 da parte della Regione Lazio, girati direttamente allo Spallanzani, e 3 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. A realizzare, produrre e brevettare ... Leggi su open.online

