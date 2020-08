Coronavirus, al via allo Spallanzani test vaccino sull'uomo (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi inizia una fase della ricerca assolutamente nuova”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che partecipa, presso l'Irccs Lazzaro Spallanzani, a Roma, all'avvio della sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull'essere umano. Presente all'iniziativa, tra gli altri, l'assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. “Rinnovo l'appello alla responsabilità” ha detto Zingaretti. “Senza il senso della responsabilità di tutti rischiamo di tornare indietro”. “E' una giornata positiva e importante – aggiunge – E' un traguardo raggiunto”.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

