Coronavirus, al via allo Spallanzani test su uomo del vaccino italiano (Di lunedì 24 agosto 2020) allo Spallanzani, a Roma, è stata avviata la sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull’essere umano. Presente all’iniziativa, tra gli altri, insieme al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha parlato di “orgoglio e speranza”. “I primi risultati arriveranno già tra qualche mese”, ha sottolineato. mac/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

