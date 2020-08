Coronavirus, 953 nuovi casi in Italia. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+74) (Di lunedì 24 agosto 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend in crescita dei giorni scorsi, anche se i nuovi positivi sono stati meno delle 24 ore precedenti, così come i tamponi (21mila in meno rispetto a due giorni fa). Scendono di 4 unità i posti occupati in terapia intensiva e 4 persone sono decedute. In crescita di 74 unità rispetto a ieri, invece, il numero delle persone ricoverate con sintomi.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 953 nuovi casi (ieri erano stati 1.210) - 260.298 casi totali - 4 morti (ieri erano stati 7) - 35.441 morti in totale - 192 nuovi guariti (ieri erano stati ... Leggi su blogo

