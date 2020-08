Coronavirus 24 agosto: calano i casi, ma anche i tamponi (Di lunedì 24 agosto 2020) calano i casi di Coronavirus oggi 24 agosto in Italia, ma anche i tamponi effettuati, 4 vittime e meno ricoveri in terapia intensiva. 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore: questo il dato dei contagi da Coronavirus in Italia oggi 24 agosto. Come sempre avviene nel fine settimana, c’è un calo … Leggi su viagginews

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 agosto 2020 • Attualmente positivi: 19.195 • Deceduti: 35.441 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ul... - Amaro57024721 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 24 agosto 2020 • Attualmente positivi: 19.195 • Deceduti: 35.441 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 205.662 (+… - MMedifocus : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto: 953 positivi e 4 morti -