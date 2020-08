Coronavirus: 23 milioni di casi e 15 milioni di guarigioni nel Mondo, negli USA autorizzato l’uso del plasma (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono oltre 23 milioni (23.358.598) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University nel suo ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono 808.676, mentre le guarigioni sono 15.077.231. In USA “la Fda ha dato l’autorizzazione all’uso del plasma convalescente come trattamento per il Covid-19“: lo ha annunciato nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa. “Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per contribuire ad usarlo nelle cure“. “E’ una svolta storica che aumenterà notevolmente l’accesso a questo trattamento” contro il Coronavirus, ha ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 2… - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - Zorbathesnail : RT @sevpit0n: Il cambiamento climatico ci sta uccidendo e ci ucciderà in una maniera milioni di volte più brutale e potente del coronavirus… - fragiletulip : RT @sevpit0n: Il cambiamento climatico ci sta uccidendo e ci ucciderà in una maniera milioni di volte più brutale e potente del coronavirus… -