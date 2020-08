Copertina di Gente, la direttrice fa retromarcia: “Amareggiata per le reazioni” (Di martedì 25 agosto 2020) La Copertina di Gente con la figlia di Totti in costume continua a scatenare polemiche e reazioni. E così dopo lo sfogo via Instagram di Francesco Totti e di Ilary Blasi e la segnalazione dell’Ordine dei Giornalisti al collegio di disciplina è la volta della direttrice del settimanale, Monica Mosca, dire la sua sulla vicenda. LEGGI ANCHE > Totti e Ilary contro la Copertina sulla figlia Chanel Monica Mosca sulla Copertina con la figlia di Totti “Sono molto dispiaciuta e amareggiata”. Così il direttore di Gente ha detto la sua sulla vicenda della controversa prima pagina del settimanale che riportava la foto di Francesco Totti e della figlia 13enne in costume in spiaggia, con apprezzamenti sulla sua somiglianza fisica alla madre. Una scelta ... Leggi su giornalettismo

